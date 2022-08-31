Донецк, 31 августа, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Населённые пункты Горловку и Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли в очередной раз киевские боевики. Об этом 31 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Первым под обстрел со стороны боевиков Киева попал населённый пункт Горловка, киевские боевики начали обстрел в 23:00 мск 30 августа со стороны населённого пункта Дзержинск и выпустили по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Затем ВСУ обстреляли населённый пункт Макеевка в Червоногвардейском районе ДНР. В 00:15 мск со стороны населённого пункта Орловка киевские каратели выпустили по Макеевке пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры в результате обстрелов территории ДНР киевскими боевиками не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мирной жительницы Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ из американских РСЗО HIMARS.