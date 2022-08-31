Екатеринбург, , 05:53 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту истязания детей. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Уголовное дело

Его фигурантами стали мужчина 1984 года рождения и женщина 1985-го. По данным следователей, жертвами стали несколько их детей. Теперь им грозит семь лет колонии.

Ход расследования уголовного дела находится в центральном аппарате СК России на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в многодетной семье. По информации СМИ, некоторые дети оказались в больнице.