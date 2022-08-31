Благовещенск, , 06:04 — REGNUM Необходимо продолжать финансово поддерживать доступность авиационного сообщения регионов Дальнего Востока с другими субъектами страны. Об этом заявил представитель Амурской области в Совете Федерации Артём Шейкин, комментируя выделение нового транша на эти цели. Мнение опубликовано в телеграм-канале сенатора.

Самолёт Artem Katranzhi

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Дополнительное финансирование авиаперелётов на Дальний Восток он назвал хорошей новостью для амурчан. В список субсидируемых внесены рейсы из Благовещенска в Магадан, Улан-Удэ, Читу и Петропавловск-Камчатский.

«Считаю, что необходимо и дальше осуществлять государственную поддержку доступности воздушных перевозок для жителей страны в целом и Дальнего Востока в частности, продолжать формирование региональной маршрутной сети», — написал Артём Шейкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе авиакомпания «Аврора» получила более 5,9 млрд рублей субсидии на выполнение перелётов по 36 направлениям по социально значимым маршрутам Дальнего Востока.