Анадырь, , 05:48 — REGNUM На Чукотке по метеоусловиям в аэропортах назначения на сутки задерживается вылет из анадырского аэропорта им. Ю. С. Рытхэу четырёх самолётов, обслуживающих местные маршруты. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта.

Анадырь. Аэропорт Dzerod

В списке задержанных — рейсы в населённые пункты Марково, Лаврентия, Провидения, Хатырка.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты Народного фронта в столице Чукотки обследовали улично-дорожную сеть и пешеходные переходы на пути следования школьников — выявлено более 20 нарушений.

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