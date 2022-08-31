Пхеньян, 31 августа, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Съезд командиров Рабоче-крестьянского красного ополчения (РККО) Северной Кореи, в предыдущий раз собиравшийся в 2019 году, состоялся в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«29 и 30 августа в Доме культуры «25 апреля» прошло VI Совещание командиров Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения», — сообщает агентство.

Уточняется, что ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и Военный комитет ТПК созвали съезд для подведения итогов работы в области гражданской обороны. Участникам съезда передали обращение лидера КНДР Ким Чен Ына. Лично на собрании выступал завотделом ЦК ТПК Кан Сун Нам.

«Докладчик сказал, что для нашей страны, находящейся под постоянной угрозой войны, укрепление гражданских военных сил и поддерживание на высшем уровне готовности к всенародному сопротивлению являются непременной и необходимой важной задачей для последовательной защиты прав на самостоятельность, существование и развитие государства и народа. И подчеркнул, что все командиры должны с честью выполнять свою важнейшую ответственность и долг», — отмечает ЦТАК.

По итогам съезда было принят план по усовершенствованию боевой подготовки РККО. Также была принята письменная клятва в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына.