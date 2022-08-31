Пекин, , 05:39 — REGNUM Китайские эксперты в области здравоохранения призвали повысить осведомленность о необходимости вести здоровый образ жизни путем сокращения потребления соли, сахара и жиров, укрепления здоровья костей и зубов и поддержания здорового веса, сообщает 30 августа газета China Daily.

Ожирение Цитата из м/ф «Нехочуха». Реж. Юрий Бутырин. 1986. СССР

Они обратились с этим призывом, поскольку с 1 сентября в стране стартует ежегодная кампания, известная как «Здоровый образ жизни в Китае для всех». Национальная кампания, впервые начатая в 2007 году высшим органом здравоохранения и Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, направлена на пропаганду здорового образа жизни среди китайцев.

Первый этап кампании, проходивший с 2007 по 2015 год, охватил более 96% уездов по всему Китаю. Второй этап, который начался в 2016 году, был направлен на сокращение потребления соли, сахара и жиров, укрепление здоровья полости рта и поддержание здоровых костей и веса.

Кампания этого года, которая продлится весь сентябрь, будет направлена на профилактику ожирения среди детей и подростков, а также на сокращение потребления соли, согласно пресс-брифингу, проведенному Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний в Пекине.

Гавный эксперт по питанию Китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Чжао Вэньхуа сказала, что, хотя распространенность недостаточного веса среди детей в возрасте до 5 лет и истощения среди лиц в возрасте от 6 до 17 лет снижалась в течение последних трех десятилетий, показатели детей и подростков с избыточным весом и ожирением неуклонно росли в течение последних трех десятилетий.

По ее словам, в первую очередь следует уделять особое внимание действиям, направленным на пропаганду здорового веса среди детей, потому что их здоровье является основой всего населения в будущем, и на их поведение легче повлиять. Заместитель директора института клинических исследований Пекинского университета У Янфэн сказал, что взрослым теперь рекомендуется употреблять не более 5 граммов соли в день.