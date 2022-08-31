Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Поражение в афганской военной кампании предложило признать властям Соединённых Штатов посольство России в Вашингтоне. Об этом сказано в распространённом 30 августа комментарии российского диппредставительства, опубликованном в его телеграм-канале.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Российские дипломаты напомнили, что военная кампания США в Афганистане завершилась год назад, и она стала самой длительной зарубежной войной в истории Соединённых Штатов, и при этом оказалась полностью провальной. В российском посольстве отметили, что триллионы долларов средств американских налогоплательщиков были потрачены впустую, а экономические достижения, которые были широко разрекламированы Белым домом, на поверку оказались «потёмкинскими деревнями».

В посольстве России подчеркнули, что спустя год в Афганистане развивается гуманитарная катастрофа, последствия которой для народа этой страны могут стать ещё более плачевными и смертоносными, чем 20 лет вооружённого конфликта.

«Убеждены, что Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением. Более того, она не принесла азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд», — уточнили в российском диппредставительстве.

Как пояснили российские дипломаты, сейчас крайне необходимо смягчить бедственное положение жителей Афганистана, которым для восстановления страны требуются огромные финансовые вложения.

Также в посольстве России указали, что первым обязательным шагом для улучшения крайне бедственного положения афганцев должно стать безусловное освобождение всех средств Центрального банка Афганистана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кабеле назвали американский план по переводу захваченных активов Афганистана на миллиарды долларов в трастовый фонд в Швейцарии мародёрством.

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