Благовещенск, , 05:39 — REGNUM Стыковка отрезков моста через реку Зея произошла в Благовещенске. Строительные работы идут по графику, написал 31 августа губернатор Амурской области Василий Орлов в своём телеграм-канале.

Мост Пресс-служба губернатора ЯНАО

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Новый мост он назвал важным для горожан, поэтому глава региона держит его возведение под особым вниманием. Стыковку частей перехода Василий Орлов считает серьёзным этапом строительства.

«Работы идут в графике. Подрядчик профессиональный и добросовестный», — также отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Василий Орлов подчёркивал, что новый Зейский мост — один из крупнейших инфраструктурных объектов Приамурья за последние десятилетия. Завершить его возведение планируют в 2023 году.