Будапешт, , 05:30 — REGNUM Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что вопрос организации тренировочной миссии для боевиков киевского режима на территории европейских стран должен решаться на уровне отдельной страны, а не на уровне Евросоюза. Об этом со ссылкой на заявление министра 30 августа сообщает издание Politico.

Петер Сийярто Правительство Венгрии

По словам министра, такой вопрос необходимо отнести исключительно к национальной компетенции.

Петер Сийярто «Я думаю, что этого не следует делать на уровне ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече министров обороны стран ЕС в Праге глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель вновь поддержал предложение о создании под руководством Брюсселя центров подготовки боевиков для киевского режима на территории стран ЕС, соседствующих с территорией бывш. УССР.

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