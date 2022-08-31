Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2022, 05:29 — ИА Регнум. На Камчатке самая высокая в России стоимость базового набора школьных принадлежностей для первоклассницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатстате.

ИА REGNUM Сборы к школе

Читайте также: На Сахалине сборы ребёнка в школу подорожали и превысили 36 тыс. рублей

В базовый набор первоклассника для мальчика входят две пары брюк, три рубашки, две футболки, джемпер, спортивный костюм, пять пар носков, три пары обуви разного типа — туфли летние, кроссовки, полуботинки. Для девочки — три блузки, два платья, две юбки, две футболки, джемпер, спортивный костюм, пять пар носков или гольф, три пары колготок, три пары обуви разного типа — туфли летние, кроссовки, полуботинки. Для мальчиков и для девочек необходимо закупить пять учебников, пять авторучек, пять карандашей, четыре тетради, набор фломастеров, альбом, рюкзак.

На Камчатке такой набор к школе для мальчика специалисты Камчатстата оценили в 27 152,11 рубля, для девочки — 34 907,11 рубля. Школьные принадлежности в целом подорожали в крае за год для первоклассников на 5,8%, для первоклассниц — на 4%.

В итоге Камчатка стала лидером в России по стоимости базового набора для девочек и заняла третье место по расходам на сборы в школу мальчика, уступив Сахалину (27 974,9 рубля) и Чукотке (28 337,9 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине специалисты регионального отделения Центробанка России сравнили стоимость сбора детей в школу в 2022 и 2021 году.