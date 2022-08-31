Красноярск, 31 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Муниципальное казённое предприятие «Райтопсбыт» Ширинского района Хакасии подписало многомиллионный контракт на поставку бурого угля на период 2022—2023 годов с компанией «Сибуголь», которая принадлежит Артёму Уссу, чьи данные с совпадают с данными сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Компания получает уже не первый госконтракт в этой сфере, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Сам контракт с ООО «Сибуголь» был подписан 19 августа 2022 года. Срок исполнения — 9 октября 2023 года. Сумма сделки — 28 482 700 рублей. В карточке контракта также уточняется, что уже поставлено продукции на сумму 309 056 рублей.

С этой компанией муниципальное предприятие связывает уже не первый договор. Так, например, она до сих пор исполняет контракт от августа 2021 года стоимостью более 21,3 млн рублей. Речь также идёт о поставке угля. Срок исполнения — 30 сентября 2022 года.

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Сибуголь», прописанное в Красноярске, было исполнителем 159 госконтрактов на общую сумму 775 млн рублей. Среди заказчиков есть госучреждения и из Красноярского края, которым с 29 сентября 2017 года руководит Александр Усс.

Артёму Александровичу Уссу в компании «Сибуголь» принадлежит 38,7% доли. Ещё 30,6% у Дениса Чигрина, 3,4% — у Алексея Тихомирова и 27,3% у кипрской компании «Седрик Энтерпрайзис Лимитед», чьи бенефициары не раскрываются.

«Сибуголь» имеет в активе Балахтинский филиал — разрез «Большесырский» и владеет долями в компаниях ООО «Балахтинский уголь», ООО «Инвесттрансстрой» и ООО «Сибтэк».

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