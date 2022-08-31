Шэньчжэнь, Китай, 31 августа, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Город Шэньчжэнь на юге Китая обнаружил BF.15 — новую мутацию субварианта BA.5.2.1 «Омикрон»-штамма нового коронавируса, сообщает 30 августа газета China Daily.

Hawyih Шэньчжэнь

Другие выявленные случаи заболевания были связаны с субвариантами BA.5.2, BA.5.2.1 и BA.2.2, все из которых заразны и их труднее обнаружить, сказал старший член комиссии здравоохранения Шэньчжэня Линь Ханьчэн.

«Мутантные штаммы в значительной степени гомологичны некоторым штаммам, о которых сообщалось за рубежом. В результате нельзя исключать возможность того, что недавняя вспышка COVID-19 была вызвана завозными случаями», — сказал Линь на пресс-конференции 29 августа.

По данным местного управления здравоохранения, только 29 августа в Шэньчжэне было зарегистрировано 35 новых случаев заражения COVID-19, из которых 24 были подтверждены как передающиеся местным путем, а 11 — являются бессимптомными. Новые случаи заболевания охватили районы Футянь, Лоху, Наньшань, Лонгган и Яньтянь.

Мэр Шэньчжэня Цинь Вэйчжун председательствовал на совещании 29 августа и призвал приложить усилия, чтобы остановить распространение в кратчайшие возможные сроки, и твердо придерживаться того, чтобы в городе не была крупномасштабного всплеска COVID-19.

Ресторанам и столовым в районах Футянь и Луоху было приказано ограничить их пропускную способность и часы обслуживания, а также временно прекратить прием пищи на четыре дня, с понедельника по четверг.

Между тем, всем доставщикам в двух округах запрещено входить в жилые кварталы и городские поселки, а продукты на вынос и посылки должны размещаться в специально отведенных местах для сбора. Крупные конференции, мероприятия, форумы, рекламные акции, ярмарки и танцы на площадях были остановлены. Парки в двух районах временно закрыты. Оптовым рынкам и закрытым местам отдыха было приказано приостановить свою деятельность.