Москва, , 05:13 — REGNUM Прием газа Германией по трубопроводу «Северный поток» практически полностью остановился в связи с началом ремонтных работ на единственном газоперекачивающем агрегате. Об этом 31 августа свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.

Газопровод «Северный поток» Latitude

В точке приёма газового потока в газопровод Nel в немецком Грайфсвальде остановлен полностью в 03:00 мск. Физический поток газа в трубопровод Opal в это же время упал в 5,5 раза до 200 тыс. кубометров в час. Данные оператора «Северного потока» — компании Nord Stream AG совпадают с показателями немецких операторов.

Напомним, ПАО «Газпром» анонсировал полную остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» в период с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. Данная мера связана с необходимостью планового технического обслуживания газопоршневой установки (ГПУ) №24 на компрессорной станции «Портовая» в Выборге. Всего на компрессорной станции шесть основных ГПУ, но на сегодняшний день осталась лишь одна рабочая турбина. Четыре сейчас в России ожидают техобслуживания, одна была доставлена из Канады в Германию и сейчас находится там.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что остановки газопровода «Северный поток» могут происходить и после завершения технических работ, намеченных на период с 31 августа по 3 сентября.

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