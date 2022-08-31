Пекин, 31 августа, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с образцовыми представителями государственных служащих, которые собрались в Пекине для участия в церемонии вручения национальной премии, сообщает 30 августа газета China Daily.

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Центрального военного совета, передал свои приветствия представителям со всей страны. Он призвал их придерживаться своей миссии и самоотверженно выполнять свои обязанности.

На церемонии присутствовали премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, член Секретариата Центрального комитета КПК Ван Хунин, и вице-премьер Хань Чжэн, которые все являются членами Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета КПК. Си Цзиньпин и другие лидеры побеседовали с представителями в Доме народных собраний и сделали с ними групповое фото.

Хань Чжэн зачитал решение о награждении, принятое Центральным комитетом КПК и Госсоветом. Ван Хунин выступил на собрании и призвал госслужащих сохранять приверженность тесному взаимодействию с Центральным комитетом КПК, в основе которого находится товарищ Си Цзиньпин, с точки зрения политической позиции, направления, принципов и пути. В общей сложности 397 отдельных лиц и 198 групп государственных служащих были награждены за их выдающуюся работу.