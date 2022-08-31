Мехико, , 05:02 — REGNUM Уже седьмой за август 2022 года караван мигрантов, в составе которого находится около тысячи человек, направился с юго-востока Мексики к границе с США, сообщает агентство Синьхуа.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что среди мигрантов есть граждане Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Гондураса и Доминиканской Республики. Среди них также множество женщин и детей. При этом мексиканские власти не исключают, что численность людей в караване может вырасти значительно, если они по дороге к мексикано-американской границе встретят других нелегалов.

Отмечается, что в 2021 году Мексика депортировала более 114 тыс. нелегальных мигрантов. При этом только за период с 1 января по 13 апреля 2022 года в республике задержали свыше 115 тыс. мигрантов.