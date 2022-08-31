Москва, , 05:00 — REGNUM Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) пытается взыскать почти 54 млн рублей с компании «Заслон», которая выступает крупнейшим научно-техническим центром в сфере разработки и производства информационных и комплексных систем автоматизированного управления, программного обеспечения, приборостроения и микроэлектроники. Дело арбитраж Москвы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от ОАК к АО «Заслон» в базу суда поступил 24 августа 2022 года. Известна лишь сумма претензий — 53 915 391,8 рубля.

Напомним, также в августе 2022 года с иском уже к ОАК обратилось Министерство обороны РФ, которое требует с ответчика свыше 95 млн рублей. Ряд предыдущих споров между сторонами были закрыты от общественности в связи с содержанием в материалах дела документов с грифом «Совершенно секретно».