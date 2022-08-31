Фучжоу, Китай, 31 августа, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Деревня Даймэй, известная как «водный дворец» близ города Чжанчжоу в провинции Фуцзянь, привлекает множество туристов, ищущих землю мира Шангри-Ла, сообщает 30 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Деревня представляет собой большой архитектурный комплекс, окруженный водой с четырех сторон. Около 300 семей живут в одинаковых домах из красного кирпича, с узкими дорожками, расположенными в виде аккуратной шахматной доски. Местные жители живут тихой и мирной жизнью со времен династии Мин (1368-1644), а гармоничные отношения между людьми и медленный темп жизни передаются из поколения в поколение.

Древние китайцы предпочитали здания, окруженные водой, отчасти из-за того, что они ценили эстетическую форму и функции при использовании воды и пожаротушении. До XXI века деревня была едва известна, пока один фотограф не сделал ее достоянием общественности. Деревня Даймэй была включена в шестую группу национально известных исторических и культурных деревень и в третью группу национальных традиционных деревень.