Пекин, 31 августа, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Несмотря на осадки за последние несколько дней и предстоящие осадки в некоторых районах, которые ожидаются в сентябре, ситуация с засухой в бассейне реки Янцзы остается мрачной, предупредило Министерство водных ресурсов Китая, передает 30 августа газета China Daily.

Река Янцзы

Из-за продолжительной жары и малого количества осадков бассейн реки с июля страдает от сильной засухи. 25 августа пострадало около 4,4 млн га сельскохозяйственных угодий, говорится в пресс-релизе министерства. В тот день было прервано водоснабжение почти 5 млн человек и 920 000 поголовья крупного рогатого скота в 10 регионах Китая, включая провинции Сычуань и Хунань, а также город центрального подчинения Чунцин.

Несмотря на осадки с 26 по 30 августа в бассейне, которые облегчили ситуацию в некоторых регионах, негативное влияние засухи остается значительным. Почти 2,9 млн га сельскохозяйственных угодий все еще страдают от засухи. Число людей и крупного рогатого скота, страдающих от перебоев в подаче воды, сократилось до 4,7 млн человек и 710 000 голов соответственно.

Прогнозы показывают, что в сентябре в верховьях Янцзы выпадет на 10% больше осадков, чем в обычные годы, но осадков в ее среднем и нижнем течении, а также на двух крупных озерах вдоль русла — Дунтинху и Поянху — будет на 20-50% меньше. Уровень воды в среднем и нижнем течении Янцзы и двух озерах по-прежнему будет низким.