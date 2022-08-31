Санкт-Петербург, , 04:50 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 20:00 мск на 76-м километре автотрассы Р-21, недалеко от поворота в посёлок Назия. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль «Рено» и автомобиль российского производства.

Отмечается, что в результате ДТП оба автомобиля были сильно повреждены. На месте аварии погибли два человека, личности погибших устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.

В районе аварии организовано реверсивное движение. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются.

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