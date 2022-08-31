Чэнду, Китай, , 04:48 — REGNUM Подача электроэнергии вернулась к нормальному режиму в провинции Сычуань и городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщает 31 августа газета China Daily.

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По данным Государственной электросетевой корпорации Китая, большинство крупных промышленных и коммерческих предприятий в провинции Сычуань возобновили нормальное электроснабжение, а в Чунцине были приняты многочисленные меры по энергосбережению.

Телеканал CCTV сообщил об этом событии 30 августа. По официальным данным, дефицит электроэнергии на юго-западе Китая, вызванный жарой и засухой, был устранен.