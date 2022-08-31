Пекин, 31 августа, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Общий в условиях нынешних напряженных отношений между материковой частью Китая и Тайванем Консенсус 1992 года, воплощающий принцип «одного Китая», является ключом к возобновлению обменов, заявили эксперты с обеих сторон, сообщает 30 августа газета China Daily.

Supreme Dragon Флаги Тайваня и Китая

Они выступили с речью на семинаре, проведенном в Пекине в ознаменование 30-й годовщины консенсуса, достигнутого между базирующимся на Тайване Фондом обменов через пролив и базирующейся на материке Ассоциацией по связям через Тайваньский пролив. В 1992 году две организации договорились о том, что они должны устно заявить, что обе стороны пролива придерживаются принципа «одного Китая» и стремятся к национальному воссоединению.

Представители дух сторон, в том числе люди, которые участвовали в формировании консенсуса или были свидетелями этого, посетили семинар в Пекине, который был организован Центром исследований отношений между проливами, базирующимся на материке.

Заместитель председателя Ассоциации по связям через Тайваньский пролив с материковой части Сунь Яфу сказал, что Консенсус 1992 года является результатом мудрости поиска точек соприкосновения при одновременном устранении разногласий.

Бывший вице-председатель Тайваньского фонда обмена через пролив Чиу Чин-и сказал, что как участник выработки Консенсуса 1992 года он испытывает печаль из-за того, что консенсус на острове был искажен.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что консенсус поддерживал мирное развитие обеих сторон. Придерживаясь его, обе стороны могут работать вместе во имя лучшего будущего», — сказал он.

Бывший заместитель генерального секретаря партии Гоминьдан Чан Чжун-кунг сказал, что механизм консультаций через пролив между двумя сторонами хорошо работал во время пребывания партии у власти на острове с 2008 по 2016 год, потому что обе стороны в то время сдерживали свои споры, чтобы они могли развивать сотрудничество в рамках принципа «одного Китая».

Искажение и отрицание Консенсуса 1992 года привели к прерыванию связи между властями двух сторон в последние годы и беспорядкам в проливе, которые нанесли ущерб интересам народа Тайваня, сказал Чан.

«Если тупик между двумя сторонами останется нерешенным, существует высокая вероятность того, что ситуация ухудшится, что свидетельствует о важности консенсуса», — сказал он.

Хотя дверь для институционализированных консультаций между двумя сторонами сейчас закрыта, она может быть вновь открыта в любое время, и ключом к этому является Консенсус 1992 года, добавил он.

Профессор Колледжа социальных наук Китайского университета культуры на Тайване Чао Ченмин сказал, что обмены между людьми с двух сторон очень важны для стабильности отношений между двумя странами. Более тесные контакты между людьми между двумя сторонами и более глубокая экономическая и социальная интеграция могут помочь снизить вероятность «независимости Тайваня».