Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Разработчики God of War: Ragnarok раскрыли некоторые важные подробности об игровом процессе. Интервью с ними было опубликовано 31 августа на Game Informer.

Скриншот из игры God of War: Ragnarok

Михир Шет и Денни Йе, занимающие должности ведущих дизайнеров боевой системы, в частности, отметили, что в новой игре франшизы у Кратоса будет «совершенно новый набор» стихийных умений, а также два совершенно разных щита. Они отметили, что хотели бы, чтобы герой «играл со своей едой».

«Это наша внутренняя философия», — сказал Шет, пояснив, что авторы игры пытались создать системы, с которыми геймерам хотелось бы взаимодействовать. Благодаря одной из них Кратос сможет использовать стихии льда и огня, которые можно будет переключать одной кнопкой. Кроме того, герой сможет использовать щит Dauntless Shield для быстрого боя, а щит Stonewall Shield — для совершения сокрушительных атак, которые будет оглушать врагов и отправлять их в «полёт».

Напомним, релиз God of War: Ragnarok запланирован на 9 ноября 2022 года. Игра выйдет на консолях PlayStaton 4 и PlayStation 5.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны технические характеристики God of War Ragnarok