Москва, , 04:29 — REGNUM Жители европейской части России могут увидеть первый снег уже 1 сентября. Об этом рассказал 30 августа журналистам ведущий специалист центра погоду «Фобос» Евгений Тишковец.

Похолодание Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специалист уточнил, что в европейскую часть России осень придёт строго по календарю. Температура воздуха в первый день сентября резко понизится, а в центральных регионах возможно понижение до показателей, характерных для октября.

«Температура 1 сентября резко понизится ночью до _5…+10 градусов, 2 сентября под утро будет +2…+7 градусов тепла, а 3 сентября в темное время суток будет уже +1…+6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября. То есть погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет Центральную Россию в середину осени», — отметил Тишковец.

При этом метеоролог указал, что сильный ветер преимущественно северного направления принесёт дожди, а возможно, и мокрый снег в Архангельскую, Вологодскую и Ленинградскую области. Выпадение мокрого снега в этих регионах возможно уже в первый день осени. Проливные дожди, переходящие в мокрый снег, следует ожидать на европейской части России ночью и в утренние часы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве 1 сентября.

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