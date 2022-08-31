Москва, 31 августа, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Западные страны пытаются оказывать давление на государства, которые намерены направить свои делегации для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

ИА REGNUM ВЭФ

«По неформальным каналам высокого уровня мне рассказывают товарищи, которые входят в правительства других стран, что на них пытаются оказывать давление, так сказать, западные недружественные государства. Но они не поддаются этому давлению. Они собираются приезжать и работать с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

Министр добавил, что около 25% стран мира поддерживают Запад, другие же 75% продолжают поддерживать контакты с Россией и понимают ее позицию о важности суверенитета всех стран. По словам Чекункова, против России не выступили крупнейшие страны Азии, Ближний Восток, а также большинство стран АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум будет проходить во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Одной из важных тем для обсуждения на форуме будет вопрос развития отечественного производства и подготовки кадров для импортозамещения.