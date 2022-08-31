31 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 07:25 — REGNUM Построенный в 1965 году бывший Йонавский завод азотных удобрений им. XXV съезда КПСС, а ныне завод Achema в городе Йонава (Литва), который занимается производством удобрений, с сентября 2022 года приостанавливает свою работу из-за подорожания газа. Этот завод — один из крупнейших налогоплательщиков Литвы, он поставлял свою продукцию в 30 стран, в том числе и в Россию. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Санкции обезумевших европейских политиков в отношении России привели к тому, что цены на энергоресурсы в ЕС выросли настолько, что предприятия вынуждены были закрывать на лопату свои производства. Уже известно, что поставщик алюминия в Европе — компания Slovalco — с сентября сворачивает производство, приостанавливают свою работу и цинковый завод Budel из Нидерландов, и румынский завод Chimcomplex, выпускающий продукцию для производства клея, герметика, лака, а также польский производитель удобрений ANWIL. Компания Yara из Норвегии из-за слишком высоких цен на газ вынуждена сократить мощности на 65%. А в Германии закрывает филиалы по стране компания SKW Sticksoffwerke Piesteritz (производит удобрения и Adblue — реагент для очистки выхлопных газов дизельных двигателей), и уже с октября 860 сотрудников немецкой компании могут остаться без работы. И это далеко не полный перечень.

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Также в конце августа 2022 года в эфире радио LRT гендиректор литовского завода Achema в городе Йонава Рамунас Миляускас заявил, что крупнейший в Прибалтике завод азотных удобрений с сентября 2022 года остановит производство из-за подорожания природного газа. Он уточнил, что существенно выросшие цены привели к росту себестоимости продукции и нет возможности держать конкурентные цены удобрений на европейском рынке. Как стало известно, порядка 80% себестоимости продукции Achema — это цена на природный газ.

«Таким образом, литовские удобрения становятся неконкурентоспособными, уступая в цене сырью из России или США», — отметил Миляускас.

Что будет с рабочими? По словам Миляускаса, часть будет присматривать за оборудованием, а часть отправят в простой.

При этом в 2021 году, по сообщению издания delfi. lt, Achema из-за энергокризиса уже значительно сократила мощности, отправив в простой около 400 человек. Уже тогда, осенью 2021 года, Миляускас говорил, что цена на газ в Европе поднялась до красной отметки, выше которой деятельность Achema становится убыточной. Последующие действия политиков ЕС усугубили проблемы Achema.

Завод Achema (сс) Matasg

О заводе Achema

Йонавский завод азотных удобрений им. XXV съезда КПСС — это советское наследие, но об этом в официальной исторической справке предприятия на сайте, конечно же, умалчивается. На сайте отмечено, что корни компании уходят в 1962 год, когда началось строительство завода по производству азотных удобрений. Производство синтетического аммиака было запущено здесь 9 февраля 1965 года. В 1989 году предприятие становится членом Международной ассоциации производителей удобрений, а в 1994 году его приватизируют и создается компания Achema, которая в 2001 году стала концерном. В 2003 году был основан филиал Gaschema, а в 2004 году концерн выкупил 50% акций дистрибьюторской компании «Agrobaltic» GmbH.

С сайта компании известно, что с 2011 года Achema совместно с зарубежными партнёрами реализует два проекта, механизмы которых предусмотрены рамочной конвенцией ООН об изменении климата, и с этого же года она пытается развивать свой энергетический сектор. Например, ею были введены газовые электростанции. Известно, что в 2015 году компания завершила модернизацию распределительной электросети, финансируемой совместно со структурными фондами ЕС.

По открытым данным, у группы есть и свои СМИ в Литве, в том числе радиостанции.

На территории завода Achema (сс) Aarcheris Город Йонава (сс) StaLustro

Есть ли связи Achema с Россией?

С 2007 года на заводе Achema (дистрибьютор — филиал AB Achema Gaschema) производят такой продукт, как AdBlue — жидкость, которая используется в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях для достижения экологических нормативов Евро 4, Евро 5 и Евро 6 по выбросу вредных веществ. Сам товарный знак принадлежит ассоциации автомобильной промышленности Германии.

В России официальным дистрибьютором AB Achema заявлено ООО «Экотрак», на сайте которого уточняется, что производство продукта «находится на азотном заводе AB Achema в г. Йонава, Литва». То есть на том самом, который с сентября останавливают.

На сегодня указанный продукт производит не только Achema, но и российские компании, например, «Еврохим», у которой есть и лицензия, и мощности для производства «мочевины для дизеля» по так называемой «прямой технологии». От закрытия завода российские потребители ничего не потеряют, чего не скажешь о сотнях рабочих литовского завода, попавших в непростую ситуацию из-за бездумных поступков европейских политиканов.