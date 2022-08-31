Нью-Йорк, США, 31 августа, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Netflix назвал дату премьеры будущего фильма режиссёра Скотта Купера «Бледно-голубой глаз», главную роль в котором исполнит Кристиан Бэйл. Об этом 31 августа сообщает портал Comicbook.

Siebbi Кристиан Бэйл

Онлайн-кинотеатр сообщил, что картина выйдет в ограниченный прокат США 23 декабря 2022 года, на сайте Netflix она появится 6 января 2023-го. Фильм выполнен в жанре «готического триллера», его действие происходит в США 1830 года. По сюжету, ветеран армии проводит расследование серии убийств, совершённых в Военной академии США (Вест-Пойнт), в работе ему помогает молодой кадет Эдгар По. В основу сценария картины лёг одноимённый роман Луиса Байарда.

Напомним, в 2022 году Кристиан Бэйл поучаствовал сразу в трех масштабных кинопроектах. Кроме «Бледно-голубого глаза» актёр также снялся в кинокомиксе Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» и картине Дэвида Оуэна Расселла «Амстердам».