Москва, 31 августа, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Распад Евросоюза, либо его глобальное переформатирование может спровоцировать предложение Польши вернуться к использованию своих национальных валют странам еврозоны. Таким мнением поделился 30 августа завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица в беседе с агентством «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Как пояснил специалист, распад Евросоюза могут спровоцировать сразу несколько факторов. Первым толчком к разрушению ЕС может стать недружественная политика Польши в отношении Германии, а конкретно — призывы польских политиков вернуть территории, утраченные Варшавой в годы Второй мировой войны.

Также Перепелица указал на возрастание влияния партий, ставящих национальные интересы стран выше интересов Евросоюза. Такая тенденция усилилась после пандемии коронавируса и последующего карантина. Политика стран стала сильно расходиться с общими направлениями политики сообщества.

По мнению эксперта, следующими кандидатами на выход из ЕС после Великобритании станут Польша и Венгрия, где сильны консервативные взгляды у правительства и жителей.

«Есть большая вероятность что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция», — отметил эксперт.

Перепелица уточнил, что после выхода какой-либо из стран из европейского сообщества может произойти переформатирование союза. Это, в свою очередь, может спровоцировать покинуть ЕС очередную страну.