Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Режиссёр и продюсер Джоржан Пил намекнул, что зрители, возможно, увидят продолжение истории, рассказанной в его третьем полнометражном фильме «Нет» (Nope). Об этом 31 августа сообщает портал Deadline.

Kevin Edwards Пил Джордан

Журналисты задали Пилу вопрос о привлекшем внимание пользователей Сети персонаже картины, который назван как «Никто» на сайте базы о кино IMDb. Его играет Майкл Буш, но в действительности этот герой не появляется в фильме, несмотря на то, что его можно видеть в финальном трейлере «Нет».

«Люди занимаются интересной детективной работой, вот что происходит, — пояснил Пил, — историю этого персонажа еще предстоит рассказать». Кинематографист добавил, что в будущем фанаты получат ответы на свои вопросы. «Мы не закончили рассказывать все эти истории», — подытожил режиссёр.

Напомним, премьера фильма «Нет» состоялась в США 22 июля 2022 года. По состоянию на 31 августа 2022 года, при бюджете $68 млн картина собрала в домашнем прокате $117,8 млн, а в мире — $149,3 млн.