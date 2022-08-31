Балтийск, Калининградская область, , 03:46 — REGNUM На полигонах в Калининградской области 30 августа завершились месячные полевые занятия инженерных подразделений Балтийского флота ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Инженерные войска Российской армии Минобороны России

пресс-служба ЗВО «В рамках полевых занятий… флотские инженеры отработали выполнение основных задач инженерного обеспечения — ведение инженерной разведки путей выдвижения войск, наведение переправ, фортификационное оборудование полевых пунктов управления, выполнили нормативы по закладке, маскировке и применению заградительных, а также противогусеничных и противобортовых мин на мишенях, имитирующих бронированную и автомобильную технику».

С военнослужащими также были проведены тренировки по разминированию, обеспечению высадки десанта и, наоборот, противодесантной подготовке, а также обеспечению боевых подразделений водой и электроэнергией. Особое внимание было уделено маскировке военных объектов.

Отмечается, что все задачи инженерными подразделениями выполнялись «в условиях активного применения условным противником диверсионно-разведывательных групп».

В учениях приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц военной и специальной техники.

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