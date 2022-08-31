Балтийск, Калининградская область, 31 августа 2022, 03:46 — REGNUM На полигонах в Калининградской области 30 августа завершились месячные полевые занятия инженерных подразделений Балтийского флота ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Инженерные войска Российской армии
Инженерные войска Российской армии
Минобороны России
«В рамках полевых занятий… флотские инженеры отработали выполнение основных задач инженерного обеспечения — ведение инженерной разведки путей выдвижения войск, наведение переправ, фортификационное оборудование полевых пунктов управления, выполнили нормативы по закладке, маскировке и применению заградительных, а также противогусеничных и противобортовых мин на мишенях, имитирующих бронированную и автомобильную технику».
пресс-служба ЗВО

С военнослужащими также были проведены тренировки по разминированию, обеспечению высадки десанта и, наоборот, противодесантной подготовке, а также обеспечению боевых подразделений водой и электроэнергией. Особое внимание было уделено маскировке военных объектов.

Отмечается, что все задачи инженерными подразделениями выполнялись «в условиях активного применения условным противником диверсионно-разведывательных групп».

В учениях приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в акватории Финского залива прошли учебные стрельбы экипажей катеров Росгвардии.

Читайте также: США обеспокоены участием Индии в военных учениях «Восток-2022»

Читайте ранее в этом сюжете: Экипажи катеров Росгвардии стреляли из гранатомётов в Финском заливе