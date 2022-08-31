Сеул, 31 августа, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Южная Корея отменит со 2 сентября обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну путешественников, сообщает информационное агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Речь идет о процедуре, которую от туристов требуют проходить перед прибытием в республику. Это правило продолжало действать с мая 2022 года, когда Южная Корея отменила большую часть антиковидных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа австралийский премьер-министр Энтони Альбаниз заявил, что в ближайшее время продолжительность самоизоляции по коронавирусу в Австралии может быть сокращена с семи до пяти дней.