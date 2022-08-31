Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан проведет встречу с генсеком совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой и главой управления национальной безопасности Южной Кореи Ким Сон Ханом, на которой обсудит ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома США.

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Сообщается, что общая встреча состоится на Гавайях 1 сентября 2022 года. Двусторонние встречи будут проходить раньше — 31 августа.

«После трехсторонней встречи Салливан посетит Индо-Тихоокеанское командование ВС США, чтобы обсудить наши альянсы в защиту свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — добавили в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США провели военно-морские учения у берегов Гуама. В них принимали участие военно-морские силы Соединенных Штатов, Австралии, Японии, Южной Кореи и Канады.