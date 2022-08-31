Москва, 31 августа, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Остановки газопровода «Северный поток» могут происходить и после завершения технических работ, намеченных на период с 31 августа по 3 сентября. Об этом 30 августа сообщил директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «Известия».

Официальный сайт ПАО «Газпром» «Северный поток»

Как уточнил специалист, из шести основных турбин на газоперекачивающей станции «Портовая», четыре сейчас в России ожидают техобслуживания, одна была доставлена в Германию из Канады и сейчас находится там. Осталась лишь одна рабочая турбина из шести.

«Вся система висит на волоске, то есть на одной турбине, на которой в любой момент может произойти отказ», — указал Гривач.

В случае непредвиденной поломки подача газа по «Северному потоку» полностью остановится. Но остановить прокачку газа придётся и без каких-либо ЧП. Как пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, согласно технической документации компании Siemens, агрегат должен проходить техобслуживание каждые 1000 часов (примерно раз в 42 дня). Это означает, что в середине октября текущего года единственная на станции «Портовая» турбина вновь будет остановлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ПАО «Газпром» подтвердило информацию об остановке газопровода «Северный поток» в период с 31 августа и вплоть до 3 сентября.