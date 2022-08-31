Москва, 31 августа, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 15 сентября 2022 года планирует выбрать подрядчика на строительство научно-исследовательского судна проекта ТСК.550. За эту услугу победителю соответствующего тендера готовы выплатить 489 372 100 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

(сс) CWitte Торги

Работы должны быть завершены за 15 этапов — до 27 декабря 2024 года. Контракт госинститут оплатит из собственных средств.

В результате заказчик должен получить самоходное закрытое стальное судно с двухъярусной надстройкой, расположенной на главной палубе, которое предназначено для выполнения полевых научно-исследовательских работ методом траления, а также первичных научных исследований с размещением на борту научной группы.

«Судно должно быть поставлено подрядчиком в речной порт «Байкал» (п. Листвянка)», — уточняется в документации.

Напомним, ранее ФГУП «Росморпорт» объявил конкурс, в рамках которого выбирает подрядчика на ремонт ледокола «Санкт-Петербург». Работы оценили в 23,9 млн рублей. Итоги тендера пока не подвели.