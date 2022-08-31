Красноярск, 31 августа, 2022, 03:12 — ИА Регнум. В среду, 31 августа, в Красноярске переменная облачность, слабый дождь, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Конец августа. Набережная на ул. Дубровинского

В 6:55 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 31 августа на 1 сентября ожидается до +14… +18 °C, облачно, дождь.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах 13-18 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В четверг, 1 сентября, в Красноярске до +18… +21 °C, облачно, дождь. Ночью — до +15… +17 °C, облачно, временами небольшой дождь.

В пятницу, 2 сентября, в Красноярске ожидается до +13… +18 °C днём и до +5… +11 °C ночью. Облачно, днём дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 31 августа в центральных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до −2 °C.

В Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе (МР) местами ожидается сильный северо-западный ветер на порывах до 15−18 м/с, местами сильные дожди. В центральных районах Красноярского края местами сильный юго-западный ветер на порывах до 15−20 м/с, на севере региона местами грозы.

В южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.