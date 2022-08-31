Детройт, США, 31 августа 2022, 03:12 — REGNUM Сильный ураган, который обрушился на ряд регионов США, оставил без электричества более 340 тысяч жителей штата Мичиган. Об этом сообщила газета The Detroit News.
Ветер повалил деревья и обрушил тысячи линий электропередач. Это привело к гибели одного человека в регионе — 14-летней девочки, которую ударило током от упавшего провода в городе Монро.
Из-за перебоев с электричеством на юго-востоке Мичигана отменили занятия десятки школ.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа из-за угрозы шторма «Маон» в китайском специальном административном районе Гонконг были закрыты фондовая биржа, офисы банков и других компаний, а также детские образовательные учреждения.
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