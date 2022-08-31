Детройт, США, , 03:12 — REGNUM Сильный ураган, который обрушился на ряд регионов США, оставил без электричества более 340 тысяч жителей штата Мичиган. Об этом сообщила газета The Detroit News.

Томас Гарт Бентон. Ураган. 1954

Ветер повалил деревья и обрушил тысячи линий электропередач. Это привело к гибели одного человека в регионе — 14-летней девочки, которую ударило током от упавшего провода в городе Монро.

Из-за перебоев с электричеством на юго-востоке Мичигана отменили занятия десятки школ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа из-за угрозы шторма «Маон» в китайском специальном административном районе Гонконг были закрыты фондовая биржа, офисы банков и других компаний, а также детские образовательные учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге из-за тропического шторма закрыли школы, офисы и фондовую биржу