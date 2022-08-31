Анкара, , 03:05 — REGNUM Выход из черноморских портов на территории б. УССР трёх судов с продовольствием в рамках продуктовой сделки санкционировал Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба СКЦ.

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Из порта Южный выйдут два сухогруза Maran Astronomer и Lady Aillar и направятся в порты Испании с 74,5 тыс. тонн кукурузы и 27 тыс. тонн кукурузы, соответственно. Из Черноморска в турецкий порт Бандырма выйдет судно Hazar S с 5,5 тыс. тонн кукурузы на борту.

Выход всех трёх судов в море запланирован на 31 августа. Кроме того, в турецкий порт из Черноморска отправится судно Afanasiy Matyushenko с 3 тыс. тонн пшеницы на борту, его выход был запланирован на 30 августа. но отложен.

Всего специалисты СКЦ в течение дня 30 августа провели досмотр шести судов. Всего по состоянию на 30 августа общий тоннаж продуктов, разрешённых к вывозу морским гуманитарным путём составил 1 445 016 тонн. Всего было разрешено 73 входящих и 61 исходящий рейс сухогруза.

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