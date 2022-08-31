Москва, 31 августа 2022, 03:04 — REGNUM Арбитраж Москвы 28 сентября 2022 года планирует начать рассмотрение иска АО «103 бронетанковый ремонтный завод» из Забайкалья к «дочке» госкопорации «Ростех». С ответчика пытаются взыскать почти 20 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан в суд 23 августа 2022 года. Ответчиком выступает ООО «РТ-дирекция технического заказчика».
Дело на сумму 19 237 038,16 рубля принял судья Алексеев. Известно лишь, что к дате слушаний истца обязали «обосновать целесообразность соединения в одном исковом заявлении двух договоров».
Прочие детали пока не сообщались.
По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик полностью принадлежит Ростеху.
Завод, который выступает истцом, начали строить в 1940 году. На сегодня он — федеральная собственность.