Москва, 31 августа, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 28 сентября 2022 года планирует начать рассмотрение иска АО «103 бронетанковый ремонтный завод» из Забайкалья к «дочке» госкопорации «Ростех». С ответчика пытаются взыскать почти 20 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск был подан в суд 23 августа 2022 года. Ответчиком выступает ООО «РТ-дирекция технического заказчика».

Дело на сумму 19 237 038,16 рубля принял судья Алексеев. Известно лишь, что к дате слушаний истца обязали «обосновать целесообразность соединения в одном исковом заявлении двух договоров».

Прочие детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик полностью принадлежит Ростеху.