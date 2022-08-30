Нью-Йорк, США, 31 августа, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш собирается отправиться в Пакистан и посетить те районы страны, которые наиболее пострадали от разрушительных наводнений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Визит Гутерреша должен начаться 9 сентября. Генсек вернется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке только 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа министр климата Пакистана Шерри Рехман заявила, что одна треть территории страны была полностью затоплена из-за наводнений. Пакистанский министр планирования страны Ахсан Икбал отметил, что ущерб от стихийного бедствия составил более $10 млрд.

30 августа официальный представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар сообщил, что в результате разрушительных наводнений в стране погибли свыше 1100 человек.