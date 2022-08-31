Пермь, , 02:55 — REGNUM Вопрос изъятия из частных рук оставшегося пакета акций ОАО «Соликамский магниевый завод» арбитраж Пермского края начнёт рассматривать 10 ноября 2022 года. По просьбе истца — прокуратуры Пермского края — в отношении 512 ответчиков, среди которых две компании с регистрацией в офшорах, были наложены обеспечительные меры. Регистратору запретили «вносить любые изменения в реестр акционеров» по акциям, которые принадлежат ответчикам, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Соликамский магниевый завод»

После того, как Генпрокуратура России отсудила у основных акционеров контрольные пакеты акций, краевая надзорная инстанция обратилась в суд для изъятия «из чужого незаконного владения» оставшихся акций. Среди ответчиков 507 физлиц, два офшора — Limitet Ltd с Британских Виргинских островов, Sam Global, Inc с острова Невис, две российские компании — ООО «Пермь-Восток-Сервис», ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод» и профсоюзный комитет самого завода. Примечательно: среди ответчиков нет брата бывшего вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича — Михаила, хотя в отчёте по аффилированным лицам СМЗ от 31 декабря 2021 года относительно него была отметка как о члене совета директоров, а ранее сообщалось о покупке им небольшого пакета акций завода.

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Напомним, в мае 2022 года по иску Генпрокуратуры России акции были изъяты у Тимура Старостина, Игоря Пестрикова, фигуранта рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» Петра Кондрашева и Сергея Кирпичева. Они на сегодня пытаются обжаловать вердикт.

После перехода пакета акций под контроль государства были обнаружены некоторые странности в финансовых делах предприятия, которые вызвали интерес правоохранительных органов. В частности, предоставление крупного займа одному из акционеров директором — уже после вердикта суда о деприватизации, но до принятия актива новым владельцем.

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