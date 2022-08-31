Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Конгресс США работает над проектами законов, позволяющих ускорить поставки оружия на Тайвань и избавиться от лишних бюрократических препон, заявил глава комитета по иностранным делам нижней палаты американского Конгресса Грегори Микс в интервью Defence News.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, американские законодатели создают законопроекты, которые «помогут ускорить и сократить бюрократическую волокиту с целью быстрее поставить необходимые вооружения и военную технику». При этом другой член комитета, республиканец Майкл Маккол отметил, что задержки с поставками вызваны не только долгими бюрократическими процедурами. Он отметил, что существуют проблемы с производством вооружений, а также с логистическими цепочками.

Газета указывает, что большая часть американского экспортного оружия сейчас идет на Ближний Восток, Восточную Европу и на помощь киевскому режиму. Эти направления по поставкам оружия сейчас Вашингтон считает наиболее приоритетными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Politico рассказала о планах президента США Джо Байдена запросить у Конгресса выделения военной помощи Тайваню на общую сумму $1,1 млрд. В нее должны войти противокорабельные ракеты и ракеты класса «воздух-воздух».