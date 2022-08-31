Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Начало конституции США и Декларации независимости перепутал, пытаясь процитировать один из документов, президент США Джозеф Байден в ходе выступления в штате Пенсильвания. Трансляцию выступления велась 30 августа на сайте Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы, народ, — так начинается наша конституция… декларация», — так сказал Байден, пытаясь процитировать один из документов.

Стоит отметить, что конституция США, Декларация независимости и Билль о правах являются тремя основополагающими документами для Америки. Содержание этих документов учат в школах, а каждый начало каждого из документов может процитировать фактически каждый госслужащий, который дорожит своей должностью.

Президент США уже не в первый раз путает текст важнейших для страны документов, пытаясь их цитировать. Предыдущий такой конфуз произошёл с ним в июне 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден перепутал слова «эгоизм» и «самоотверженность» в контексте речи о качествах американских солдат.

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