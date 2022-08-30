Берлин, 31 августа, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Германия не намерена платить «халявщикам» компенсации за цены на газ после сокращения объемов поставок российского голубого топлива, заявил глава немецкого минэкономики Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Конечно, этим «халявщикам», компаниям, которые действительно получают хорошую прибыль, не нужно получать надбавку за газ», — заявил он.

Хабек подчеркнул, что рассчитывать на выплату компенсаций из бюджета могут лишь те компании, которые действительно нуждаются в поддержке. По его словам, претендующие на выплаты импортеры должны помогать обеспечивать энергетическую безопасность Германии, а также не выплачивать премии и дивиденды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал антироссийские санкции эффективными. По его словам, Россия якобы понесла большой ущерб от санкций. Об ущербе для самих стран ЕС Шольц умолчал.