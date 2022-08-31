Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Намерение ужесточить контроль над продажей огнестрельного оружия подтвердил президент США Джозеф Байден в ходе своего выступления в штате Пенсильвания. Трансляция велась 30 августа на сайте Белого дома.

Оружие США

Как указал американский лидер, он должен действовать в интересах детей, которых убивают на улицах и которые никогда не попадают в новости. Байден подтвердил, что решительно настроен запретить в стране штурмовое оружие.

как указал глава Белого дома. в стране ежедневно происходит стрельба с массовыми жертвами, оружие стало основной причиной гибели детей в США.

«Из-за огнестрельного оружия [в стране] погибло больше детей, чем полицейских при исполнении и находящихся на действительной службе военных вместе взятых», — сказал Байден.

Президент США призвал Конгресс ужесточить контроль над распространением огнестрельного оружия, пояснив, что речь не идёт о полном изъятии оружия у граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что высшие должностные лица пенсионных фондов Нью-Йорка и Калифорнии предложили компаниям Visa, Mastercard и American Express создать новую категорию в клиентских базах для отслеживания подозрительных покупок оружия.

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