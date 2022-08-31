Йоханнесбург, ЮАР, , 02:02 — REGNUM Не менее пяти сотрудников полиции ЮАР погибли при крушении самолета в Йоханнесбурге, сообщает пресс-служба местных правоохранительных органов.

ЮАР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту «Рэнд» в Йоханнесбурге. Пока причины и обстоятельства крушения воздушного судна не разглашаются.

«На борту находились пятеро сотрудников полиции, которые, к сожалению, погибли. Пилот получит тяжелые травмы и доставлен в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Власти на месте происшествия выясняют причины трагедии», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа легкомоторный самолет разбился на северо-востоке Румынии. В результате крушения воздушного судна погиб пилот, его пассажир остался жив. Других подробностей не приводилось.