Москва, , 01:43 — REGNUM Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев будет похоронен рядом с могилой его супруги Раисы Горбачевой на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Новодевичье кладбище Владилен Медков

По его информации, место похорон до своей кончины выбрал сам Горбачев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Михаила Горбачева. Политик скончался 30 августа в Москве в возрасте 91 года.

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