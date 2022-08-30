Москва, 31 августа, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев будет похоронен рядом с могилой его супруги Раисы Горбачевой на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Владилен Медков Новодевичье кладбище

По его информации, место похорон до своей кончины выбрал сам Горбачев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Михаила Горбачева. Политик скончался 30 августа в Москве в возрасте 91 года.