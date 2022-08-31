Москва, , 01:29 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, на которой обсудит возобновление сделки по ядерной программе Ирана, а также проведение специальной военной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что встреча будет проходить в Москве. Ранее Абдоллахиян приезжал в российскую столицу в марте 2022 года. Тогда дипломаты обсуждали антииранские санкции и возможность возобновления ядерной сделки. Кроме того, в июне Лавров сам посещал Тегеран и проводил там переговоры с иранскими представителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа американская газета The Wall Street Journal заявила об укреплении сотрудничества между Россией и Ираном для противостояния санкциям США и ЕС. Основными направлениями сотрудничества являются торговля и военная сфера.