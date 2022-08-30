Москва, 31 августа, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, на которой обсудит возобновление сделки по ядерной программе Ирана, а также проведение специальной военной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Отмечается, что встреча будет проходить в Москве. Ранее Абдоллахиан приезжал в российскую столицу в марте 2022 года. Тогда дипломаты обсуждали антииранские санкции и возможность возобновления ядерной сделки. Кроме того, в июне Лавров сам посещал Тегеран и проводил там переговоры с иранскими представителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа американская газета The Wall Street Journal заявила об укреплении сотрудничества между Россией и Ираном для противостояния санкциям США и ЕС. Основными направлениями сотрудничества являются торговля и военная сфера.