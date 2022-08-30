Экипажи МиГ-31БМ морской авиации выполнили ночные полёты над Тихим океаном
Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России провели ночные полёты над акваторией Тихого океана. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Экипажи перехватчиков также отработали взаимодействие в составе групп при осуществлении поиска условных целей в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
Подготовке молодых лётчиков, чьи полёты проходили под контролем опытных инструкторов, было уделено особое внимание.
Как сообщало ИА REGNUM, лётчики авиационных полков армии ВВС и ПВО Северного флота отработали боевое применение с использованием ракетно-бомбового вооружения, выполнили ряд мероприятий по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, а также провели тренировки по дозаправке в воздухе.
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